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Посольство Латвии остановило выдачу виз россиянам, кроме "похоронных"

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 17:08

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России с единственным исключением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны одного из близких родственников.

В посольстве не объяснили, с чем связано такое решение.

Напомним, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Финляндия планирует ограничить выдачу виз гражданам РФ.

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Темы: ЛатвияРосcиявизыграница
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