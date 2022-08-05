Посольство Латвии остановило выдачу виз россиянам, кроме "похоронных"

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России с единственным исключением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны одного из близких родственников.

В посольстве не объяснили, с чем связано такое решение.

Напомним, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Финляндия планирует ограничить выдачу виз гражданам РФ.