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Meta удалила более 1000 фальшивых аккаунтов, поддержавших вторжение РФ в Украину

Мазуренко Алена Пятница, 5 августа 2022, 17:50
RAFAEL HENRIQUE/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, отключила более тысячи фальшивых аккаунтов, оставлявших многочисленные комментарии в поддержку российского вторжения в Украину.

Источник: Radio Svoboda

Дословно: "Meta удалила 45 аккаунтов "троллей" в социальной сети Facebook и 1037 – в Instagram и продолжает блокировать их попытки вернуться".

Детали: В отчёте компании отмечается, что эти "тролли" работали ежедневно "с небольшим перерывом на обед", а некоторые публиковали и пророссийские, и проукраинские комментарии с разницей в несколько минут.

Meta начала расследование после публикации, разоблачающей "фабрику троллей", работа которой публично координировалась через телеграм-канал "Кибер фронт Z".

В ходе расследования Meta выявила попытки "заспамить" посты в Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Мишенями становились политики, журналисты, актёры и коммерческие бренды со всего мира – все, кто публично осуждал российское вторжение и поддерживал Украину.

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Операция имела явную и скрытую составляющую, говорится в отчёте Meta.

В телеграм-канале "Кибер фронт Z", в котором сейчас более 110 тысяч подписчиков, регулярно публиковались призывы переходить по ссылкам на аккаунты или определённые посты и оставлять под ними пророссийские комментарии.

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Темы: РосcияfacebookУкраинавойна
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