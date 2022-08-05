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Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия – поставки шли тайком через Польшу

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 20:34

Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов в четверг заявил, что страна с начала полномасштабного вторжения России в Украину передала последней 4200 тонн оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg.

"За первые четыре месяца с начала войны - до 30 июня были подписаны (бывшим министром экономики Корнелией) Ниновой разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – рассказал Михайлов на прессконференции.

Он добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.

В начале июня правительство Болгарии сообщало, что передало Украине оружия на чуть более 100 миллионов евро. Оно транспортировалось в Украину через польский аэропорт Жешув неподалеку от границы.

Заявления Михайлова прозвучали на фоне утверждений Ниновой – лидера Болгарской социалистической партии – о том, что за ее подписью ни одна единица оружия не была передана Украине. По его словам, бывшая министр не подписала разрешения на экспорт оружия на сумму более миллиарда евро.

Еще в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет. Позже уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине и поставлять оружие София не планирует.

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Темы: БолгарияПольшаоружие
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