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Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 20:42
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК, об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – рассказал Новак журналистам.

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Он заявил, что в ходе переговоров были достигнуты "очень важные решения, выводящие наши экономические отношения на новый уровень". В частности, Новак анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

Как ранее сообщал The Washington Post, на переговорах в Сочи в пятницу Путин должен был просить Эрдогана помочь обойти санкции Запада в энергетическом и финансовом секторах.

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Согласно перехвату, Россия попросила Турцию разрешить ей покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах – это может позволить Москве скрыть происхождение нефти после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС.

Россия также требует, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков и чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

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Темы: ЭрдоганПутинРосcияТурция
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