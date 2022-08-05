Расследователи Bellingcat идентифицировали оккупанта, который пытал и казнил украинского бойца

Расследователи группы Bellingcat и издание The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытал украинского бойца. Им оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш.

Источник: Bellingcat и The Insider

Детали: Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона "Ахмат".

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The Insider поговорил с главным участником истязаний, тувинцем по имени Очур-Суге Монгуш (1993 года рождения).

Сообщается, что он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

Он заявил, что никого не пытал и вообще никогда не держал в руках оружие, а просто сопровождал российских журналистов, а видео с его участием просто смонтрировано.

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Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья-журналисты.

Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал.

Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка.

Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел.

При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода "Азот", действительно он.

Таким образом, благодаря звонку удалось, во-первых, установить, что человек с видео RT — действительно Очур-Суге Монгуш.

Также очевидно, что Монгуш говорил неправду, когда отрицал что машину с буквами "Z" он никогда не видел, так как она отчетливо видна на видео Ланкастера, подлинность которого Монгуш не отрицает.

Сам же Монгуш признает, что его друзья "журналисты", которых он сопровождал, сразу позвонили ему после выхода материала со словами "смотри какую х..ту про тебя опубликовали", то есть, по его же словам, друзья сразу опознали его на видео.

Если верить Монгушу, получается, что бойцы ВСУ нашли какое-то видео, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем зачем-то смонтировали его так, чтобы насильник был похож на Монгуша, причем со всеми мелкими деталями, включая узоры на шляпе и браслеты.

Напомним: