МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок.

Источник: поинформированные собеседники УП, УП. Off the record

Детали: По словам источников УП, президент Владимир Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны.

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Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.