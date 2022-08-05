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МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 21:51
МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок. 

Источник: поинформированные собеседники УП, УП. Off the record

Детали: По словам источников УП, президент Владимир Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны.

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Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.

Темы: Верховная РадаЗеленскийграницавойна
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