Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

Мазуренко Алена , "Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 21:51

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок. 

Источник: поинформированные собеседники УП, УП. Off the record

Детали: По словам источников УП, президент Владимир Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны.

Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Верховная РадаЗеленскийграницавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои

После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно

МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

фотоРасследователи Bellingcat идентифицировали оккупанта, который пытал и казнил украинского бойца

Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором

Все новости...
Верховная Рада
Арестовали имущество экснардепа-коллаборанта на 150 миллионов
Не задекларировал имущество почти на 88 млн грн: в суд пошло дело против нардепа Шахова
Стало известно, кто станет "слугой" народа вместо Костина и Совгири
Последние новости
08:00
Россия ночью обстреляла из "Градов" Днепропетровщину, в Никополе трое раненых
07:11
Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои
06:30
Bloomberg: Лишь половина стран G20 поддержала санкции против РФ
05:38
Тайвань запустил сигнальные ракеты из-за беспилотников и неопознанных самолетов
04:40
ISW: Россияне используют ЗАЭС для обстрела Никополя
03:44
ОК "Юг": ВСУ выжгли полдесятка российских складов в Херсонской области
03:01
Днепропетровщина: РФ обстреляла Никополь
02:00
Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа
01:05
Россияне обстреляли Харьков, раздавались взрывы
00:38
Сутки на Сумщине: Более 60 прилетов, ранен человек
Все новости...