Зеленский: Уже конфисковали российские активы на 28 миллиардов гривен

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 5 августа Украина уже конфисковала российские активы на 28 миллиардов гривен, и эта работа продолжается.

Источник: вечернее видеообращение президента 5 августа

Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня совещание по поводу санкционной политики конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 млрд грн, и эта работа продолжается".

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Детали: По словам президента, еще предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих именно РФ.

В то же время, если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет еще о 36 тысячах позиций на изъятие.

Зеленский подчеркнул, что все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором.

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Президент также сообщил, что в сейчас в Европе и США идет работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины заграницей.

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