Зеленский: Уже конфисковали российские активы на 28 миллиардов гривен
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 5 августа Украина уже конфисковала российские активы на 28 миллиардов гривен, и эта работа продолжается.
Источник: вечернее видеообращение президента 5 августа
Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня совещание по поводу санкционной политики конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 млрд грн, и эта работа продолжается".
Детали: По словам президента, еще предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих именно РФ.
В то же время, если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет еще о 36 тысячах позиций на изъятие.
Зеленский подчеркнул, что все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором.
Президент также сообщил, что в сейчас в Европе и США идет работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины заграницей.
Предыстория:
- 12 мая ВР приняла закон о конфискации имущества физических и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь.
- Документ вводит новый вид санкции – взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми такое лицо может прямо или косвенно распоряжаться.