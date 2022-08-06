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ОК "Юг": ВСУ выжгли полдесятка российских складов в Херсонской области

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 03:44
ФОТО: GETTY

ВСУ выжгли по меньшей мере шесть российских складов боеприпасов в Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Склады находились в Бериславском и Херсонском районах.

В то же время уточняется, что ВСУ нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двух опорных пунктах и ​​складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, уничтожены 79 россиян, четыре танка Т-72, ​​две самоходные гаубицы "Мста-С" и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 - другой автомобильной техники.

Также ВСУ поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке,  командно-наблюдательный пункт вражеской БТГ в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

Окончательные потери врага уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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