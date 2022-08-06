Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: РФ массово опрокидывает войска на юг, начинается новая фаза войны

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 09:50
Скриншот з google.maps

По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 6 августа.

"Российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад", – отмечают в нем.

Есть сообщения о переброске сил из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в Крым.

"В Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ, их также перебрасывают с восточной группировки сил и с высокой вероятностью отправят в Херсонскую область", - сообщает британская разведка.

Украинские военные, рассказывают в обзоре, продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее вероятно преследуют цель усложнить для России логистику южной группировки войск.

"Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона", – заключает разведка.

ВИДЕО ДНЯ

В обзоре за 4 августа сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Украинавойнаразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

фотоСБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

дополненоРосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

видео Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

Все новости...
Украина
Оккупанты уже убили 361 ребенка в Украине – ОГП
ВСУ за сутки уничтожили 250, с начала агрессии 41 900 оккупантовв - Генштаб
Данилов о контрнаступлении ВСУ: Давайте наберемся терпения, не верьте "диванным" экспертам
Последние новости
20:24
Россияне хотят отрезать ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг - "Энергоатом"
19:47
Оппозиция Грузии ответила властям относительно "ксенофобии" к приезжим россиянам
19:18
Полиция Косово заявила, что ее второй раз за неделю обстреляли на границе с Сербией
19:16
Пять турецких банков вводят российскую платежную систему Мир – Эрдоган
19:15
На Каховской дамбе россияне прикрываются гражданским транспортом
18:47
Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты
18:38
В Болгарии объяснили, что не останавливали выдачу виз россиянам
18:21
Оккупанты наступали на трех направлениях, но получили отпор – сводка Генштаба
18:10
Из-за войны в Украине Италия получила "негативный" прогноз кредитного рейтинга
18:00
Жителям Запорожской области советуют запасаться дровами и утеплять дома
Все новости...