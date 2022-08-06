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Британская разведка: РФ массово опрокидывает войска на юг, начинается новая фаза войны

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 09:50
Британская разведка: РФ массово опрокидывает войска на юг, начинается новая фаза войны
Скриншот з google.maps

По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 6 августа.

"Российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад", – отмечают в нем.

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Есть сообщения о переброске сил из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в Крым.

"В Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ, их также перебрасывают с восточной группировки сил и с высокой вероятностью отправят в Херсонскую область", - сообщает британская разведка.

Украинские военные, рассказывают в обзоре, продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее вероятно преследуют цель усложнить для России логистику южной группировки войск.

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"Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона", – заключает разведка.

В обзоре за 4 августа сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

Темы: Украинавойнаразведка
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