Херсонщина: оккупанты готовятся к "референдуму" – пенсионерам дают подачки, а детей зовут в Крым

Российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.

Источник: Херсонский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "На Херсонщине оккупационные власти готовятся к псевдореферендуму. Для этого ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды. Также активно проверяются дома и квартиры, которые находятся в радиусе километра от мест его проведения".

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Детали: Из-за кадровых проблем во всех сферах и отказа жителей области сотрудничать, оккупанты привлекают на работу специалистов из России. В частности, захватчики анонсировали переезд 100 медиков, которые будут работать в больницах Херсонщины.

Также оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей, а вместо этого требуют персональные данные. Так называемые "выплаты" приносят людям, которые раньше получали пенсию через Укрпочту.

Кроме того, захватчики агитируют жителей Херсона поступать в захваченные вузы, обещая бесплатное обучение.

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