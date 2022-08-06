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Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 15:37
Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул
Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что договоренность для разблокирования экспорта зерна из украинских портов создает благоприятную почву для более широких переговоров между Киевом и Кремлем, и выразил готовность принять встречу Путина и Зеленского в Стамбуле.

Как сообщает Anadolu, об этом он заявил после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, пишет "Европейская правда".

"Сейчас важно воплощать этот план (договоренность по зерну - ред.) и трансформировать эту позитивную атмосферу в конкретные шаги для возвращения к переговорам в Стамбуле. Я изначально отмечал, что в войне в Украине не будет победителя. Несмотря на трудности, я все еще твердо убежден, что вопрос решится за столом переговоров .Я напомнил Путину еще раз, что мы можем принять его встречу с Зеленским", - сказал президент Турции.

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Он добавил, что Анкара продолжит "продвигать диалог с Россией во всех областях, чтобы способствовать региональной и глобальной стабильности".

Как сообщалось, Эрдоган также согласился на частичную оплату за российский газ в рублях.

По информации Bloomberg, Путин рассматривает президента Турции как потенциального посредника в мирных переговорах с Украиной.

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Перед встречей западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Путин намерен просить Эрдогана помочь РФ обходить санкции Запада в энергетическом и финансовом секторах.

О том, что российские перевозчики могут обходить санкции через Турцию, "Европейская правда" писала еще в начале мая в материале: Три компании для россиян: как Турция помогает агрессору обходить санкции.

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О деталях договоренностей по экспорту зерна - в материале Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Темы: ЭрдоганзерноУкраинаРосcия
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