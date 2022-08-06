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Жителям Запорожской области советуют запасаться дровами и утеплять дома

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 18:00
иллюстративное фото Pixabay

Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух советует жителям области готовиться к тяжелой зиме – в частности, запасаться дровами и топливными брикетами.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Что касается подготовки к отопительному сезону 2022-2023, Александр Старух отметил, что из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной.

Уже сегодня нужно думать об утеплении своих домов, частному сектору, по возможности, запасаться дровами и топливными брикетами.

Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные газу виды топлива".

Детали: Старух также рассказал, что в зоне ведения боевых действий россияне перебили электросети и газопроводы.

"Но сейчас областные власти делают все возможное, в том числе проводят разговоры с представителями критических инфраструктур, чтобы обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

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Темы: Запорожская областьотопление
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