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Обязательная эвакуация с Донетчины: за первую неделю вывезено более 2 тысяч людей

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 21:58
ЭВАКУАЦИЯ C ДОНЕТЧИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области удалось вывезти более 2 тысяч человек.

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram

Дословно: "Началась обязательная эвакуация гражданского населения из Донецкой области, объявленная правительством. За первую неделю эвакуировано более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами. Напомним, Координационный штаб по эвакуации с Донбасса возглавляет вице-премьер Ирина Верещук".

Детали: В сообщении отмечается также, что с территории РФ удалось вывезти еще троих украинских детей. Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в Россию.

Предыстория:

  • Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Чиновники предостерегали, что на территориях боевых действий вероятнее всего не будет отопления, газа и электричества.
  • Эвакуированным с Донетчины ежемесячно будет поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.

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Темы: эвакуацияДонецкая областьтюрьма
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