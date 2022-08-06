Обязательная эвакуация с Донетчины: за первую неделю вывезено более 2 тысяч людей

За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области удалось вывезти более 2 тысяч человек.

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram

Дословно: "Началась обязательная эвакуация гражданского населения из Донецкой области, объявленная правительством. За первую неделю эвакуировано более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами. Напомним, Координационный штаб по эвакуации с Донбасса возглавляет вице-премьер Ирина Верещук".

Детали: В сообщении отмечается также, что с территории РФ удалось вывезти еще троих украинских детей. Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в Россию.

Предыстория:

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Чиновники предостерегали, что на территориях боевых действий вероятнее всего не будет отопления, газа и электричества.

Эвакуированным с Донетчины ежемесячно будет поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.