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Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 7 августа 2022, 01:30
ФОТО: аСЛАМОВА И ЛАВРОВ. KP.RU

Частично признанное Косово арестовало на границе российскую журналистку Дарью Асламову по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Источник: министр внутренних дел страны Джеляль Швечла, Reuters, "Радио Свобода"

Дословно Швечла: "Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину".

Детали: Джеляль Швечла сказал, что властям Косово известно о деятельности Асламовой и о том, что в некоторых странах ей запрещен въезд.

Как сообщил Швечла, попытка Асламовой проникнуть в Косово совпадает с событиями на севере страны и доказывает российский след и пропаганду, направленные на дестабилизацию в Косово.

Швечла опубликовал в Facebook фото Асламовой с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и  с президентом Сирии Башаром Асадом.

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Россия — главный союзник Сербии и так же, как Белград, выступает против независимости Косово.

Дарья Асламова работает в пропагандистском российском СМИ "Комсомольская правда" как "спецкор отдела международной политики".

Что предшествовало: 6 августа полиция Косово заявила, что неизвестные обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией.

Предыстория:

  • Неделю назад косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.
  • Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать их пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.
  • В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

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Темы: КосовоРосcия
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