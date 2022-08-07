Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и "Ураганов", двое раненных

В ночь на 7 августа россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, в частности в Марганце два человека пострадали.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул

Дословно: "На Никопольский район российская армия направила 60 снарядов из "Градов". В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице".

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Детали: Кроме того, в Марганце повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан без света.

В Красногригорьевской громаде без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская громады. Обошлось без пострадавших.

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Вилкул уточнил, что в Марганце повреждены 44 жилых дома, 8 хозяйственных построек, уничтожены 2 хозяйственные сооружения.

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