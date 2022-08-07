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ВСУ отразили три попытки штурма в Луганской области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 08:27
ВСУ отразили три попытки штурма в Луганской области
разрушения в Луганской области. фото из ТГ Гайдая

Противник сосредоточил основные усилия на Востоке Украины и штурмовал Верхнекаменское.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Несмотря на перебрасывание части живой силы и техники в южные области, основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на Востоке Украины.

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Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждом из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления наших вооруженных сил вынужден был отступить".

Детали: По данным Гайдая, 12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара.

Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, были обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов произведены штурмовой и армейской авиацией врага.

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Темы: Луганская областьвойна
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