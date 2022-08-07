Россияне убили еще пятерых и ранили восемь мирных жителей Донетчины

За сутки 6 августа российские оккупанты убили пятерых и ранили восьмерых гражданских лиц в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения".

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Детали: Кириленко в который раз напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.