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Россияне убили еще пятерых и ранили восемь мирных жителей Донетчины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 08:48
инфографика Донецкой ОВА

За сутки 6 августа российские оккупанты убили пятерых и ранили восьмерых гражданских лиц в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения".

Детали: Кириленко в который раз напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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