Россияне убили еще пятерых и ранили восемь мирных жителей Донетчины
Воскресенье, 7 августа 2022, 08:48
За сутки 6 августа российские оккупанты убили пятерых и ранили восьмерых гражданских лиц в Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Прямая речь: "За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения".
Детали: Кириленко в который раз напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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