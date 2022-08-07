Рубежное: оккупанты только сейчас похоронили тела полсотни украинцев, убитых еще в апреле
Воскресенье, 7 августа 2022, 08:52
В Рубежном Луганской области оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "В первую очередь, россияне проверяли территорию объектов социального значения.
Хочется спросить – а позже нельзя было начать? Большую территорию города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды?
Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц".