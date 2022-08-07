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Рубежное: оккупанты только сейчас похоронили тела полсотни украинцев, убитых еще в апреле

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 августа 2022, 08:52
ЭКСГУМАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ, ПОХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ. ФОТО иллюстративное: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

В Рубежном Луганской области оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В первую очередь, россияне проверяли территорию объектов социального значения.

Хочется спросить – а позже нельзя было начать? Большую территорию города россияне овладели еще в апреле. Неужели нужно было ждать самой жаркой погоды?

Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц".

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Темы: Луганская областьвойнаоккупацияРосcия
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