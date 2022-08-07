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За сутки ВСУ уничтожили 300 российских захватчиков – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 09:59
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 6 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 300 российских оккупантов, общие потери армии РФ с начала полномасштабной войны перевалили за 42 тысячи.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие же боевые потери противника с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 42200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1805 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 958 (+3) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 132 (+5) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед,
  • специальная техника – 86 (+1).

Данные постоянно уточняются

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Темы: войнаГенштаб
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