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Годовщина нападения России на Грузию: МИД Украины выступил с заявлением

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 10:10
иллюстративное фото

МИД Украины заявил о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует деоккупации частей территорий страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 14-й годовщины с начала вооруженной агрессии РФ против Грузии.

"Через почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявило министерство. 

Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины, добавили в МИД.

"Убеждены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести строжайшую ответственность" – отметили в ведомстве.

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Темы: ГрузияРосcияМИД
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