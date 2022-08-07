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Против снарядов артиллерии ПВО бессильна, нужно уничтожать на земле – Воздушные силы

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 10:39
Юрий Игнат

Прифронтовые города подвергаются ударам реактивной артиллерии врага, ее нужно уничтожать в местах, откуда ведется огонь.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев" 7 августа

Прямая речь: "Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами".

Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна".

Детали: Игнат уточнил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей, в то же время "пакет" "Града" (40 реактивных снарядов) летит считанные минуты.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, требуется усиление вооружения от международных партнеров.

Напомним: 7 августа отмечается День Воздушных сил Украины.

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