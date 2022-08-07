Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы объяснили, какие самолеты нужны, чтобы в тандеме с HIMARS освободить территории

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 14:33
Воздушные силы объяснили, какие самолеты нужны, чтобы в тандеме с HIMARS освободить территории
7 августа – День Воздушных сил ВСУ. фото иллюстративное

Украина прежде всего нуждается в многоцелевых истребителях, которые вместе с дальнобойной артиллерией, поставляемой международными партнерами, помогут в деоккупации захваченных Россией территорий.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 августа

Прямая речь: "Скажу просто: нам самолеты нужны уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо. Которое мы сегодня в конце концов и держим: уже третий месяц российская авиация не залетает (на контролируемую территорию -ред.). Впрочем, нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства.

Реклама:

Поэтому многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы существенно помочь в деоккупации наших территорий: как в работе по воздушным целям, так и по наземным.

Нам нужно вместе с образцами западной артиллерии, которую нам уже поставили наши партнеры, все же уничтожить их средства противовоздушной обороны.

Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в ​​продвижении наших войск и освобождении наших территорий".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 7 августа отмечается День Воздушных сил Украины.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка
Украинцы снова превзошли ожидания – Столтенберг о контрнаступлении
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: