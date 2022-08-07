Воздушные силы объяснили, какие самолеты нужны, чтобы в тандеме с HIMARS освободить территории

Украина прежде всего нуждается в многоцелевых истребителях, которые вместе с дальнобойной артиллерией, поставляемой международными партнерами, помогут в деоккупации захваченных Россией территорий.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 августа

Прямая речь: "Скажу просто: нам самолеты нужны уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо. Которое мы сегодня в конце концов и держим: уже третий месяц российская авиация не залетает (на контролируемую территорию -ред.). Впрочем, нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства.

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Поэтому многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы существенно помочь в деоккупации наших территорий: как в работе по воздушным целям, так и по наземным.

Нам нужно вместе с образцами западной артиллерии, которую нам уже поставили наши партнеры, все же уничтожить их средства противовоздушной обороны.

Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в ​​продвижении наших войск и освобождении наших территорий".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 7 августа отмечается День Воздушных сил Украины.