Десантники показали, как британские гаубицы уничтожают россиян на Херсонщине

Британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают украинским десантникам уничтожать российских оккупантов на юге Украины.

Источник: пресс-центр командования ДШВ в Facebook

Дословно: "Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уже хорошо овладели и на практике применяют британские 105-мм гаубицы L119. Именно в Херсонской области они помогают украинским пушкарям эффективно поражать и уничтожать огневые цели противника".

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Детали: Десантники объясняют преимущества этого оружия: незаурядным фактором является скорострельность и мобильность, а от этого в реалиях современного боя зависит живучесть артиллерийских систем и их расчетов.