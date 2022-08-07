Зеленский наградил военнослужащих ВС и приоткрыл секрет успехов в небе

По случаю Дня Воздушных сил Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев, а также другие государственные награды.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Церемония состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия пыталась получить контроль над украинским небом, но, даже имея техническое преимущество, оккупанты не смогли этого сделать.

"Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными", – пояснил он.

Зеленский отметил, что у многих государств мира есть военные самолеты и системы противовоздушной обороны, но лишь некоторые страны имеют действительно боеспособную военную авиацию и умеют добиваться побед в воздухе.

Президент отметил, что Украина уже многое сделала для укрепления своих Воздушных сил, но нужно сделать гораздо больше.

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Прямая речь: "Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные силы Вооруженных Сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из самых современных и технологичных".

Детали: Зеленский подчеркнул, что каждый уничтоженный российский самолет и вертолет, каждая сбитая российская ракета, каждая выполненная Воздушными силами задача – это спасенные жизни украинских граждан.

"От имени всех украинцев я хочу поблагодарить вас, каждого и каждую, кто воюет в Воздушных силах нашего государства", – сказал президент.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Во время церемонии награждения военнослужащих глава государства вручил орден "Золотая Звезда" майору Ярославу Мельнику, который вместе с личным составом подчиненной зенитной ракетной батареи продемонстрировал военное мастерство и успешную ликвидацию воздушных целей врага. Во время выполнения боевых задач возле населенного пункта Балаклея Харьковской области бойцы уничтожили вражеский вертолет, крылатую ракету, несколько самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Наивысшую награду от президента получил подполковник Дмитрий Шумаков, под командованием которого зенитный ракетный дивизион успешно выполняет боевые задания по прикрытию города Днепра и Днепропетровской области. Благодаря самоотверженности, настойчивости и умелому руководству зенитным ракетным дивизионом во время воздушных боев уничтожены 22 крылатых ракеты.

Зеленский также вручил орден "Золотая Звезда" супруге Героя Украины подполковника Эдуарда Вагоровского, погибшего при выполнении задания на МиГ-29, выводя авиацию из-под ракетного удара. Замыкая группу, Эдуард Вагоровский выполнял демонстрационные действия, что обеспечило другим самолетам возможность подняться в воздух.

Орден передан и родным Героя Украины майора Дмитрия Коломийца, который погиб, выполняя задание на самолете Л-39. При выводе группы из-под вражеского ракетного удара на аэродроме пгт Озерное Житомирской области Дмитрий Коломиец отвлек на себя огонь авиации противника. Пропуская боевую группу, он был сбит самолетом врага.

Зеленский вручил защитникам другие государственные награды.

Кроме того, заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-майор Валентин Листопад, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба бригадный генерал Андрей Бережной, командующий логистикой командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Валерий Гриневич получили из рук президента генеральские погоны.