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В Виннице и других регионах сообщают о звуках взрывов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 20:09
иллюстративное фото Getty Images

В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.

Источник: корреспондент УП, Суспільне, hromadske, винницкий городской голова Сергей Моргунов в Telegramмэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, полиция Черкасской области 

Детали: По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один.

Вместе с тем, корреспонденты Суспільного также сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области "были слышны звуки, похожие на взрывы".

"На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - заверил он, посоветовав ожидать официальной информации.

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По данным Суспільного, о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.

Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.

Позже полиция Черкасской области сообщила, что информация о взрывах в области не подтвердилась.

"На территории области чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Информация о взрывах не подтвердилась", – заявили в полиции.

Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы", - отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.

Позже глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что информации о ракетных ударах в области нет.

"Вечер воскресенья. Информации о "прилетах" нет", – написал он.

По состоянию на 20.08 на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.

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Темы: Винницкая областьВинницавойна
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