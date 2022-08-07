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Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 22:58
Игорь Терехов, фото из Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе "очень громко", позже стало известно о прилете по по инфраструктурному объекту.

Источник: Терехов в Telegram

Дословно Терехов: "В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытия. Если дома – соблюдать правило двух стен".

Детали: Позже мэр сообщил, что пока точно известно об обстреле Киевского района города.

"Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", - написал он.

Терехов добавил, что информации о пострадавших на данный момент нет.

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Темы: Харьковвойна
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