Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Воскресенье, 7 августа 2022, 22:58
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе "очень громко", позже стало известно о прилете по по инфраструктурному объекту.
Источник: Терехов в Telegram
Дословно Терехов: "В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытия. Если дома – соблюдать правило двух стен".
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Детали: Позже мэр сообщил, что пока точно известно об обстреле Киевского района города.
"Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", - написал он.
Терехов добавил, что информации о пострадавших на данный момент нет.
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