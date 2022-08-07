Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 22:58
Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Игорь Терехов, фото из Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе "очень громко", позже стало известно о прилете по по инфраструктурному объекту.

Источник: Терехов в Telegram

Дословно Терехов: "В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытия. Если дома – соблюдать правило двух стен".

Реклама:

Детали: Позже мэр сообщил, что пока точно известно об обстреле Киевского района города.

"Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", - написал он.

Терехов добавил, что информации о пострадавших на данный момент нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: