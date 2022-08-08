Харьковщина: С начала вторжения погибли более 1000 гражданских

С 24 февраля в Харьковской области погибло более 1000 гражданских.

Источник: глава областной прокуратуры Александр Фильчаков

Дословно: "На территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены — вдвое больше. Среди убитых — 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора — 5-месячный малыш".

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