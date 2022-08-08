Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: С начала вторжения погибли более 1000 гражданских

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 00:25
ФОТО: GETTY

С 24 февраля в Харьковской области погибло более 1000 гражданских.

Источник: глава областной прокуратуры Александр Фильчаков

Дословно: "На территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены — вдвое больше. Среди убитых — 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора — 5-месячный малыш".

Знать больше: Девочка читала книгу, женщина возилась на огороде: истории людей, погибших в одни сутки обстрелов на Харьковщине

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол

фотоИз порта "Южный" вышло первое с февраля судно с украинским продовольствием

Непредсказуемые "мины-бабочки" РФ угрожают гражданским - разведка Британии

видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр

В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

Все новости...
Харьковская область
В Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия
Обстреливая Украину, оккупанты убили россиянина
В Харьковской области прокуратура расследует насильственный вывоз людей в Россию
Последние новости
12:23
Cybertruck от Tesla подорожал, не доехав до конвейера
12:05
РоссСМИ: В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине
12:03
фотоППО збила ракету над Уманським районом: виникла пожежа, є постраждалі
12:02
Украина требует расследования ложных данных в фильме CBS о поставках оружия
11:49
Россияне угрожают взорвать заминированную Запорожскую АЭС – Энергоатом
11:48
Япония не меняет свою политику по доли в российском проекте "Сахалин-1"
11:38
В Минздраве объяснили, нужно ли дополнительно давать детям витамины
11:32
Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения
11:31
Украинские защитники сбили вражескую ракету "Калибр" над Одесщиной
11:26
В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"
Все новости...