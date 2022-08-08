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ISW: Оккупанты могут ввести "голосование на дому" на псевдореферендуме для сбора разведданных

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 05:38
ISW: Оккупанты могут ввести голосование на дому на псевдореферендуме для сбора разведданных
ФОТО: GETTY

Оккупационные власти могут превратить "поквартирное голосование" на псевдореферендуме в операцию по сбору разведданных, чтобы уничтожить украинскую оппозицию на оккупированных территориях.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что также российская оккупационная власть расширяет возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей и делает невозможным любой независимый надзор за ходом "голосования".

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Отмена избирательных участков с личным присутствием снимает многие требования к бюрократам для укомплектования этих мест. Россияне вовсю пытались набрать на эти должности людей.

Голосование на дому также ограничивает возможности партизан для нападения.

Напомним: Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты хотят проводить "референдум" на оккупированных территориях в течение недели с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ. Россия планирует провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 11 сентября.

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Темы: войнареферендумРосcияоккупация
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