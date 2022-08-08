Ночью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр

В ночь на 8 августа ВСУ ракетами HIMARS нанесли удар по пунктам временной дислокации вражеских войск на промышленных площадках в Мелитополе.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.

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По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada".

За даними мера Мелітополя, HIMARS завдали нищівних ударів по окупантах в ніч на 8 серпня pic.twitter.com/wZK85z4xew — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 8, 2022

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Детали: По данным Федорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

По словам мэра, нынешняя ночь – наиболее результативная для украинских военных в регионе и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS.

По его мнению, это создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.