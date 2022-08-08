За сутки россияне убили 5 человек и еще 17 ранили на Донетчине

В течение суток 7 августа российские оккупанты убили 5 гражданских в Донецкой области, сообщили в областной государственной администрации.

Источник: глава ОВА Павел Резниченко

Прямая речь Резниченко: "За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово.

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Еще 17 человек получили ранения".

Детали: По данным Резниченко, с начала войны в области погибли 700 гражданских, еще 1798 ранены. Но в этой статистике не учитывают Мариуполь и Волноваху, поскольку невозможно счесть точное количество погибших.