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ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 09:39
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АНТОНОВСКИЙ МОСТ. СКРИНШОТ С ВИДЕО удара в июле

Вооруженные силы ночью на 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.

Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона утром 8 августа

Прямая речь Гуменюк: "Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении.

Он имеет свои результаты, попадания достаточно важны как в Антоновском, так и Каховском мостах".

Детали: Гуменюк добавила, что вооруженные силы уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами на юге Украины.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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