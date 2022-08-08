Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 09:39
ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АНТОНОВСКИЙ МОСТ. СКРИНШОТ С ВИДЕО удара в июле

Вооруженные силы ночью на 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.

Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона утром 8 августа

Прямая речь Гуменюк: "Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении.

Реклама:

Он имеет свои результаты, попадания достаточно важны как в Антоновском, так и Каховском мостах".

Детали: Гуменюк добавила, что вооруженные силы уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами на юге Украины.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: