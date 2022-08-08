ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
Понедельник, 8 августа 2022, 09:39
Вооруженные силы ночью на 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.
Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона утром 8 августа
Прямая речь Гуменюк: "Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении.
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Он имеет свои результаты, попадания достаточно важны как в Антоновском, так и Каховском мостах".
Детали: Гуменюк добавила, что вооруженные силы уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами на юге Украины.