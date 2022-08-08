За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов, 6 танков и 15 ББМ – Генштаб

Боевые потери российской оккупационной армии за сутки 7 августа составили около 140 человек, с начала полномасштабного вторжения в Украину - около 42 тысяч 350 человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

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Общие же боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,

артиллерийских систем – 960 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+1) ед,

средства ПВО - 132 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,

специальная техника – 86 (+0).

Данные уточняются.