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За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов, 6 танков и 15 ББМ – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 09:40
За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов, 6 танков и 15 ББМ – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

Боевые потери российской оккупационной армии за сутки 7 августа составили около 140 человек, с начала полномасштабного вторжения в Украину - около 42 тысяч 350 человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

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Общие же боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1811 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 960 (+2) ед,
  • РСЗО - 261 (+1) ед,
  • средства ПВО - 132 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 192 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
  • специальная техника – 86 (+0).

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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