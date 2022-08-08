Глава МИД Эстонии: человечеству нужен новый Нюрнберг

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что за происходящую на территории Украины агрессию юридическую ответственность должно понести высшее политическое и военное руководство России, в том числе президент Владимир Путин.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам Рейнсалу, который во время посещения Украины встретился с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел, была достигнута договоренность, что Эстония поможет Украине достичь международного соглашения о том, что политическое и военное руководство России должно понести не только военное, но и юридическую ответственность.

"Это означает тесное сотрудничество между государствами, достижение международных соглашений. Некоторые проекты договоров Украина подготовила. Мы это поддержим", – сказал Рейнсалу.

Министр отметил, что второй вопрос состоит в том, удастся ли как-то получить из России высших руководителей, например Путина: "Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на проводящих геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг".

Рейнсалу подчеркнул необходимость дать понять странам, которые хотят максимально быстро вернуться к нормальным отношениям с Россией и Путиным, что речь не идет об обычной ситуации, в которой отношения могут нормализоваться.

"Это геноцид, и общение на привычном высоком уровне с проводимыми геноцидами политиками не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с Россией", - заявил министр, добавив, что для Эстонии безопасность есть вопрос жизни и смерти, но в вопросе убеждения стран придется поработать.

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Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, дискуссия среди демократических государств по поводу трибунала для наказания руководства РФ за военные преступления в Украине непроста из-за символического веса подобных процессов.