Луганщина: враг пытается организовать депортацию детей в Россию
Российские захватчики пытаются организовать депортацию в РФ детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с временно оккупированных территорий Луганской области.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ".
Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей".
Детали: По словам Гайдая, это еще один пример неспособности оккупационных властей наладить даже отработанную годами в Украине работу социальной сферы – а именно финансирование интернатов и санаторных школ.