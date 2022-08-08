Луганщина: враг пытается организовать депортацию детей в Россию

Российские захватчики пытаются организовать депортацию в РФ детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с временно оккупированных территорий Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ".

Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей".

Детали: По словам Гайдая, это еще один пример неспособности оккупационных властей наладить даже отработанную годами в Украине работу социальной сферы – а именно финансирование интернатов и санаторных школ.