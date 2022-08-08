Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 10:58
ПУТИН И ЭРДОГАН, фото РИА НОВОСТИ

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет влияние на российского президента Владимира Путина, чтобы стимулировать его к выполнению "определенных договоренностей".

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган оказывает влияние на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "никто даже из европейских лидеров не добился того, чего добился Эрдоган", имея в виду прогресс по "зерновому соглашению".

"Поэтому те посреднические или фасилитаторские усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и, возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения - это также благодаря активной турецкой дипломатии", - сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция прежде всего отстаивает свои интересы и "реализует их таким способом, которым может".

Посол признал, что Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира.

ВИДЕО ДНЯ

"Но в их понимании прекращение войны – это прекращение боевых действий. Мы же говорим турецкой стороне, что нам нужен вывод российских войск, и это основная предпосылка для более поздних каких-либо политических дискуссий или переговоров со страной-агрессором", - отметил Василий Боднар.

По данным источников агентство Bloomberg, Москва рассматривает президента Турции как потенциального посредника в мирных переговорах с Украиной.

Как сообщалось, Анкара надеется, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через Черное море приблизит договоренности по завершению войны в Украине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЭрдоганПутинвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Ливане не приняли украинское судно, которое первым вышло из Одесского порта

Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters

Германия с 1 сентября изменяет условия пребывания беженцев из Украины

В оружии, которое Россия использовала в Украине, нашли компоненты западного производства

Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях
Эрдоган с Путиным говорили более 4 часов
Последние новости
22:50
Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян
22:36
В Молдове обнаружили обезьянью оспу
22:29
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы – мэр
22:22
В Сербии расследуют деятельность российских радикалов, угрожавших антивоенным активистам
22:13
130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая
22:00
Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА
21:51
В Молдове считают, что "минирование" и "независимость Приднестровья" могут быть прелюдией к вторжению РФ
21:45
Волкер объяснил сценарий вступления Украины и Грузии в НАТО, несмотря на оккупированные территории
21:27
Кулеба о данных CBS и AI: Ложь не повлияла на поставку оружия
21:18
Почему не эвакуировали музеи с оккупированных территорий – объясняют в Минкульте
Все новости...