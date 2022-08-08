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У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 10:58
У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол
ПУТИН И ЭРДОГАН, фото РИА НОВОСТИ

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет влияние на российского президента Владимира Путина, чтобы стимулировать его к выполнению "определенных договоренностей".

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган оказывает влияние на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что "никто даже из европейских лидеров не добился того, чего добился Эрдоган", имея в виду прогресс по "зерновому соглашению".

"Поэтому те посреднические или фасилитаторские усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и, возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения - это также благодаря активной турецкой дипломатии", - сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция прежде всего отстаивает свои интересы и "реализует их таким способом, которым может".

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Посол признал, что Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира.

"Но в их понимании прекращение войны – это прекращение боевых действий. Мы же говорим турецкой стороне, что нам нужен вывод российских войск, и это основная предпосылка для более поздних каких-либо политических дискуссий или переговоров со страной-агрессором", - отметил Василий Боднар.

По данным источников агентство Bloomberg, Москва рассматривает президента Турции как потенциального посредника в мирных переговорах с Украиной.

Как сообщалось, Анкара надеется, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через Черное море приблизит договоренности по завершению войны в Украине.

Темы: ЭрдоганПутинвойна
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