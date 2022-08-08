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ПВО сбила ракету над Уманским районом: возник пожар, есть пострадавшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 12:03
фото ГСЧС

В Уманском районе ПВО сбила российскую ракету: два человека получили ранения в результате падения обломков на объект гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram, ГСЧС 

Прямая речь Табурца: "Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы".

Детали: Руководитель ОВА в очередной раз отметил необходимость реагирования на воздушные тревоги.

Спасатели сообщают, что к ликвидации пожара, вызванного падением обломков ракеты, на общей площади 70 квадратных метров привлечено 10 человек и 2 единицы техники.

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Темы: Черкасская областьвойна
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