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Попал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 13:49
Попал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы
фото суспильне

10 лет лишения свободы и взыскания процессуальных расходов в сумме 26 600 гривен – такой приговор сегодня, 8 августа, вынес Деснянский районный суд российскому танкисту Михаилу Куликову.

Источник: "Суспильне" из зала суда

Детали: Куликов в феврале из танка попал в многоэтажку на окраине Чернигова.

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Российских танкистов Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные еще 26 февраля на окраине Чернигова.

В подозрении говорится, что перед этим Щеткин ехал на танке по улице Кольцевой в Чернигове в направлении Александровки. Он отдал приказ Куликову развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.

Выстрелом из танка тот попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил витражное окно в комнате, окно на кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

ВИДЕО ДНЯ

Подозреваемый в зале суда попросил прощения у украинцев.

Темы: Черниговсудобстрелвойна
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