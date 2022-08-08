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Силовики предотвратили попытку ГРУ убить Резникова и Буданова

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 16:41
фото СБУ

Украинские правоохранители предотвратили попытку российских спецслужб совершить убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Дословно спецслужба: "Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста".

Детали: Правоохранители задержали вражеского агента,  ему готовят подозрение в госизмене, отмечает прокуратура.

Детали: По данным спецслужбы, за убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.

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Согласно материалам следствия, организовать убийство должен был завербованный житель Луганской области, который с 2014 года принимал участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР".

Приблизительно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задачу осуществить подготовку к совершению заказного убийства гражданина Украины - руководителя одного из подразделений, воюющего с агрессором.

Для реализации плана он привлек исполнителя - гражданина Украины, проживающего в Киеве. Киевлянин согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия.

Убийство руководителя боевого подразделения должно стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств граждан Украины.

По данным следствия, организатор получил от российских кураторов заказы на организацию умышленных убийств министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других публичных лиц в столице и других городах Украины. Среди возможных объектов для физической ликвидации были один из руководителей "Национального корпуса" – в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения "Азов" и советник одного из министров, отмечают в прокуратуре.

Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих подозреваемых в Ковеле.

В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

 

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения.

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Темы: войнаубийствоСБУ
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