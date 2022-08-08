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В Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 16:41
В Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта
скриншот

В Киеве временно отменили плату за парковку автомобильного транспорта на муниципальных площадках, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "В столице временно приостановлена ​​оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения отражены в приложении "Киев цифровой".

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Детали: Столичные власти объяснили свое решение тем, что отмена платы связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.

О сроках окончания судебного процесса и решения относительно стоимости оплаты не сообщается. Но власти обещают заранее проинформировать автовладельцев.

Темы: Киев
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