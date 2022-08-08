В Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что страны Европы должны помочь Украине выиграть войну с Россией, потому что от этого зависит и конфигурация европейского сообщества в следующем столетии.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Le Figaro", Офис президента

Детали: Советник Андрея Ермака заявил французской газете, что президент России Владимир Путин стремится полностью захватить Украину и уничтожить ее государственность, но не остановится на этом.

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По его мнению, мировые лидеры должны понять, что эта война – это война демократии против авторитаризма. И если Россия победит, то будет доминировать в Европе, а также попытается посягнуть на другие страны, например, Польшу, страны Балтии, Молдову.

"Я также говорю нашим партнерам: если Россия победит, то она останется ненаказанной за свои ужасные военные преступления, которые сейчас увидел весь мир", – добавил руководитель Офиса президента Украины.

Подоляк убежден, что победа над Россией обеспечит спокойное будущее Европе и странам в других частях мира без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и без угрозы нового вооруженного конфликта.

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Прямая речь: "Украинцы готовы умирать за свободу, и они за нее умирают. Задача Европы – просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну!

Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет".