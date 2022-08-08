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В Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет – Подоляк

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 17:05
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что страны Европы должны помочь Украине выиграть войну с Россией, потому что от этого зависит и конфигурация европейского сообщества в следующем столетии.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Le Figaro", Офис президента

Детали: Советник Андрея Ермака заявил французской газете, что президент России Владимир Путин стремится полностью захватить Украину и уничтожить ее государственность, но не остановится на этом.

По его мнению, мировые лидеры должны понять, что эта война – это война демократии против авторитаризма. И если Россия победит, то будет доминировать в Европе, а также попытается посягнуть на другие страны, например, Польшу, страны Балтии, Молдову.

"Я также говорю нашим партнерам: если Россия победит, то она останется ненаказанной за свои ужасные военные преступления, которые сейчас увидел весь мир", – добавил руководитель Офиса президента Украины.

Подоляк убежден, что победа над Россией обеспечит спокойное будущее Европе и странам в других частях мира без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и без угрозы нового вооруженного конфликта.

Прямая речь: "Украинцы готовы умирать за свободу, и они за нее умирают. Задача Европы – просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну!

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Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет".

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Темы: Офис президентаЕвропаоружиевойна
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