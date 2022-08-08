Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет – Подоляк

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 17:05
В Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет – Подоляк
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что страны Европы должны помочь Украине выиграть войну с Россией, потому что от этого зависит и конфигурация европейского сообщества в следующем столетии.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Le Figaro", Офис президента

Детали: Советник Андрея Ермака заявил французской газете, что президент России Владимир Путин стремится полностью захватить Украину и уничтожить ее государственность, но не остановится на этом.

Реклама:

По его мнению, мировые лидеры должны понять, что эта война – это война демократии против авторитаризма. И если Россия победит, то будет доминировать в Европе, а также попытается посягнуть на другие страны, например, Польшу, страны Балтии, Молдову.

"Я также говорю нашим партнерам: если Россия победит, то она останется ненаказанной за свои ужасные военные преступления, которые сейчас увидел весь мир", – добавил руководитель Офиса президента Украины.

Подоляк убежден, что победа над Россией обеспечит спокойное будущее Европе и странам в других частях мира без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и без угрозы нового вооруженного конфликта.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Украинцы готовы умирать за свободу, и они за нее умирают. Задача Европы – просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну!

Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет".

Темы: Офис президентаЕвропаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: