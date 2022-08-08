Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ

Евгений КизиловПонедельник, 8 августа 2022, 18:47
Виктор Петренко в 1991 году, фото Getty Images

Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста, чемпиона Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко из-за выступлений в России после начала полномасштабной войны.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский подписал соответствующий указ.

Сообщается, что в июле спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Россией жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания.

Кроме того, говорится в сообщении, Петренко перестал тренировать спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и "развивать общественное физкультурно-спортивное движение".

Дословно: "Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.

Согласно пункту 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр от 18 августа 2004 года, Виктор Петренко лишен государственной стипендии, назначенной ему указом Главы государства № 456/2022 от 28 июня 2022 года".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийспортоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Украина должна вернуть все, не оставляя замороженного конфликта

Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян

В Молдове считают, что "минирование" и "независимость Приднестровья" могут быть прелюдией к вторжению РФ

В Ливане не приняли украинское судно, которое первым вышло из Одесского порта

Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters

Все новости...
Зеленский
Зеленский пообещал "хорошие новости" от партнеров для Украины
Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров
Звезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским
Последние новости
05:21
ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы
04:35
ФБР провело обыск в резиденции Трампа, он заявляет о взломе сейфа
04:01
Россияне нанесли удар по Никополю из РСЗО
03:30
Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины
02:49
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и Т-72
01:26
фотоОрбан тайком отдохнул в Хорватии - еще недавно он говорил, что она "забрала" территорию Венгрии.
00:45
Зеленский поговорил с Клинтоном, поблагодарил за поддержку Украины
00:11
Если позволить России травить Украину, в мире начнется "сезон охоты" - Блинкен
00:07
Посол о сбитой вблизи Умани ракете: Атаки РФ могут привести к жертвам среди евреев
23:43
Корабли, везущие украинское зерно по морю, защищены "буферными зонами" – СМИ
Все новости...