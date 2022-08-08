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Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ

Евгений КизиловПонедельник, 8 августа 2022, 18:47
Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ
Виктор Петренко в 1991 году, фото Getty Images

Владимир Зеленский лишил президентской стипендии украинского фигуриста, чемпиона Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко из-за выступлений в России после начала полномасштабной войны.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский подписал соответствующий указ.

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Сообщается, что в июле спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Россией жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания.

Кроме того, говорится в сообщении, Петренко перестал тренировать спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и "развивать общественное физкультурно-спортивное движение".

Дословно: "Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии.

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Согласно пункту 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр от 18 августа 2004 года, Виктор Петренко лишен государственной стипендии, назначенной ему указом Главы государства № 456/2022 от 28 июня 2022 года".

Темы: Зеленскийспортоккупациявойна
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