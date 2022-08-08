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В оружии, которое Россия использовала в Украине, нашли компоненты западного производства

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 19:20
В оружии, которое Россия использовала в Украине, нашли компоненты западного производства
Западные компоненты в российском оружии, иллюстрация RUSI

В российском оружии, изъятом в Украине, было обнаружено более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии, приобретенного в последние годы перед вторжением России в Украину в феврале 2022-го.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует исследование Королевского института объединенных сил (RUSI).

В течение более пяти месяцев войны украинские военные захватили или забрали с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие и технику. Анализ 27 единиц этого оружия и техники – от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны – показал, что они базируются преимущественно на западных компонентах.

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Это наиболее подробная сегодня оценка роли западных компонентов в войне России против Украины.

Около двух третьих компонентов были изготовлены американскими компаниями. В частности, продукция американских Analog Devices и Texas Instruments составляла почти четверть всех западных компонентов оружия. Другие компоненты поступили от компаний из таких стран как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия, Швейцария и Нидерланды.

К примеру, российская крылатая ракета 9M727 – один из самых современных видов оружия РФ – содержала 31 сторонний компонент. Детали были изготовлены такими западными компаниями, как Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc (США), а также немецкой Cypress Semiconductor.

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А российская крылатая ракета Х-101, которой Россия обстреливала украинские города, в том числе и Киев, также имела 31 иностранный компонент, изготовленный в том числе принадлежащей AMD американской корпорацией Intel и Xilinx.

"Российское оружие, критически зависящее от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев", - прокомментировал Reuters специалист по наземным военным действиям RUSI Джек Уотлинг.

Хотя многие иностранные компоненты содержатся в повседневных бытовых товарах, не подпадающих под экспортный контроль, специалисты RUSI считают, что усиление экспортных ограничений может усложнить для России пополнение своего арсенала оружия, например, крылатых ракет.

В ответ на вопрос о том, как их компоненты оказались в российском оружии, компании заявили, что соблюдают торговые санкции и прекратили продавать продукцию в Россию.

Расследование RUSI свидетельствует, что армия РФ все еще зависит от иностранных компонентов, а западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, особенно после вторжения российского президента Владимира Путина в Крым в 2014 году.

Темы: Росcияоружиевойна
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