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Германия с 1 сентября изменяет условия пребывания беженцев из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 19:34
Центр для беженцев из Украины в Берлине, фото Getty Images

Федеральный совет Германии обнародовал решение об изменении правил пребывания на своей территории граждан Украины с 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно решению немецкого правительства, с 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране – будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля.

Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней.

При этом украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Регистрация для граждан Украины будет открыта на протяжении всего времени войны.

По данным к началу июля, Германия приняла 850 тысяч беженцев из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

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Как сообщалось, с 1 сентября по решению посольства все консульские учреждения в Германии будут предоставлять специальные услуги для ищущих защиты от войны украинцев в режиме живой очереди.

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Темы: ГерманиябеженцыЕвропаУкраина
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