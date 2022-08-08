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Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 19:41
Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций – Reuters
Самолеты "Аэрофлота", фото Getty Images

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Российское правительство в июне рекомендовало авиакомпаниям использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.

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Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, не позволяют ее авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе.

Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Airbus A350 почти новый. Большая часть авиапарка России состоит из западных пассажирских самолетов.

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По словам источника, оборудование было взято с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Sukhoi Superjets российской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.

Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. По словам западных источников, в течение года после вступления в силу санкций сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой инженерной базы России.

По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка, включая самолеты, попавшие под санкции.

По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых Аэрофлотом, в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев.

По словам второго источника в отрасли, российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть неиспользуемые самолеты, которые могут быть разобраны.

Весной санкции против российских авиакомпаний ввели страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада.

Темы: Росcияавиасанкции
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