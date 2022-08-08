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США выделяют дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 19:58

Агентство США по международному развитию (USAID) в понедельник объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что финансирование USAID будет поступать в правительство Украины по траншам. Первый из них в размере 3 миллиарда долларов ожидается в августе.

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Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.

Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать базовые услуги, в частности, социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.

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Агентство отмечает, что Всемирный банк вместе с сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.

Напомним, в июле Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год, предусматривающий выделение 1 млрд долларов для обеспечения безопасности Украины.

Кроме того, в Белом доме ранее уточнили, применяют ли ленд-лиз для Украины.

Темы: СШАденьги
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