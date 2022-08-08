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Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Евгений КизиловПонедельник, 8 августа 2022, 20:12
Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, фото Getty Images

Россия 8 августа уведомила США о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия в рамках двустороннего Договора о сокращении стратегического ядерного вооружения.

Источник: "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ

Дословно в заявлении МИД: "Заявление МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

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8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы".

Справка: Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.

29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.

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Темы: ядерное оружиеРосcияСША
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