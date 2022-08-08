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130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 22:13

За день 8 августа российские военные выпустили более 130 снарядов по территории Сумской области, в результате артиллерийских обстрелов в селе Катериновка погибла женщина.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сегодня за день россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинам. Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие.

К сожалению, есть потеря. В 11:20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинской общины. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница".

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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