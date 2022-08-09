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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и Т-72

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 02:49
ОК Юг: ВСУ уничтожили российский Панцирь и Т-72

ВСУ на юге уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и танк Т-72.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг недосчитается 23 рашистов, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", танка Т-72, самоходной гаубицы "Мста-С", 5 автомобилей, в том числе и бронированных".

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Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

ОК "Юг" отмечает, что "обстановка стабильно напряженная".

Темы: войнаРосcия
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