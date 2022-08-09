Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и Т-72

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 02:49

ВСУ на юге уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и танк Т-72.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг недосчитается 23 рашистов, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", танка Т-72, самоходной гаубицы "Мста-С", 5 автомобилей, в том числе и бронированных".

Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

ОК "Юг" отмечает, что "обстановка стабильно напряженная".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi

Беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией

фотоСБУ разоблачила "крота" спецслужб РФ в своем управлении

Российские СМИ показали опрос, согласно которому 65% россиян хотят мирного договора с Украиной

Премьер Эстонии: пора остановить туризм из России

ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы

Все новости...
война
Украина ожидает следующий пакет санкций ЕС против России осенью – Кулеба
В Херсонской области россияне пытаются вернуть позиции, Донетчина в огне - данные ОВА
Донетчина: оккупанты убили 3 и ранили 19 жителей за сутки
Последние новости
14:06
Украина прекратила транзит российской нефти из-за "Дружбы" - "Транснефть"
13:52
Украинская Википедия обогнала арабскую по количеству статей и заняла 16 место в рейтинге
13:44
АРМА получила в управление принадлежащий россиянам ТРЦ Ocean Plaza
13:44
видеоВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi
13:26
инфографика В Украине резко возросло негативное отношение к Сталину – КМИС
13:19
Украинки второй раз в истории выиграли шахматную Олимпиаду
13:11
Беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией
13:10
ВНИМАНИЕСобираем на планшеты школьникам-переселенцам. Обращение Романа Кравца (укр)
13:08
Германия впервые приобрела сернистую нефть в США – Reuters
13:05
Страх перед "Байрактарами": Кремль угрожает "демилитаризировать" производство беспилотников в Украине
Все новости...