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Сводка Генштаба: ВСУ обезвредили несколько российских разведгрупп в Донецкой области

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 07:22
Сводка Генштаба: ВСУ обезвредили несколько российских разведгрупп в Донецкой области
ФОТО: GETTY

ВСУ обезвредили российские разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары были у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.

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На Донецком направлении, при поддержке авиации, враг проводит наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из рубежей.

На Краматорском направлении противник стрелял возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спирного противник задействовал авиацию. Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковловка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

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На Авдеевском направлении были обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступление неподалеку от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Белорусские войска продолжают усиленно охранять границу в Брестской и Гомельской областях. Есть угроза ударов из Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей  подразделения  Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия по сковыванию маневра наших войск и недопущению их переброски на другие направления. Враг обстрелял наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел разведку возле Гая и Шалыгиного.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания   рубежей и предотвращения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны наших войск.

На Харьковском направлении россияне стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалиевка, Коробочкино, Андре . Враг вел разведку БпЛА, нанес авиаудар   вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет авиацию. Для сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка. Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного. Вел разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Авиация россиян сосредотачивает усилия на поражении военных объектов в Донецком направлении.

Темы: войнаГенштабРосcия
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