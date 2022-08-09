Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 08:04
Пентагон: США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты
Колин Каль. фото Getty Images

США в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Каль во время брифинга для прессы в понедельник.

Реклама:

Каль добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет.

В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов.

Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

1 августа Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: