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Пентагон: США предоставили Украине противорадиолокационные ракеты

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 08:04
Колин Каль. фото Getty Images

США в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - заявил Каль во время брифинга для прессы в понедельник.

Каль добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет.

В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов.

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Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

1 августа Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

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Темы: СШАвойнаоружие
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